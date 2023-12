Statista ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf Markt- und Verbraucherdaten spezialisiert hat. Nach Angaben des Unternehmens enthält seine Plattform mehr als 1.000.000 Statistiken zu mehr als 80.000 Themen aus mehr als 22.500 Quellen und 170 verschiedenen Branchen und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Die Website deutsche-startups.de nannte Statista „Start- 2008 wurde das Unternehmen zum „Up of the Year“ gekürt und gehörte im selben Jahr zu den Gewinnern des von der Financial Times Deutschland gesponserten Start-up-Wettbewerbs „Enable to Start“. Im Jahr 2010 wählte die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ Statista zu einem der Gewinner in der Kategorie „Sehenswürdigkeiten im Land der Ideen 2010“. und mit dem Europäischen Red Herring-Preis ausgezeichnet. Im Jahr 2012 wurde Statista für den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie „Fast Climber“ nominiert und im Jahr 2020 vom Library Journal in die Liste der „Must-Have Databases for Academic and Public Libraries“ aufgenommen. Im Jahr 2019 wurde Statista von aufgekauft Werbeunternehmen Ströer Media.

Website: statista.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Statista verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.