Möchten Sie Ihren Designs etwas Premium-Squircley hinzufügen? Squircley ist alles, was Sie brauchen, um schöne organische Formen zu erstellen, die Sie für Logos, Symbole und Hintergrundbilder verwenden können. Der Generator exportiert SVG-Dateien, die direkt in die Zwischenablage kopiert werden können, um sie in Ihr HTML/CSS einzufügen, oder auf Ihren Computer heruntergeladen werden können, um sie in der Designsoftware Ihrer Wahl (Figma, Sketch, Framer, XD usw.) zu verwenden.

Website: squircley.app

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Squircley verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.