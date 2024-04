Social27 unterstützt Veranstaltungen, die den Verkauf beschleunigen und eine Community aufbauen. Führen Sie virtuelle, hybride, persönliche Veranstaltungen und Webcasts durch, die Spaß machen, sicher sind und global skalierbar sind. Die virtuelle Veranstaltungsplattform von Social27 bietet die besten virtuellen und hybriden Möglichkeiten für die Vernetzung der Teilnehmer, die Präsentation von Sponsoren und Ausstellern sowie nahtlose Erlebnisse bei Rednersitzungen. Sponsoren und Aussteller: Ermöglichen Sie Sponsoren und Ausstellern die Erstellung ihrer ganz eigenen Ausstellerstand-Microsite, um Begeisterung zu wecken und Leads zu generieren. Referenten: Machen Sie es Referenten einfach, atemberaubende Präsentationen zu halten und mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten – es ist so einfach wie die Teilnahme an einem Zoom- oder Teams-Meeting. Teilnehmer: Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit unserer Empfehlungsmaschine, damit Teilnehmer mit den Menschen, Sponsoren und Sitzungen in Kontakt treten können, die ihnen am wichtigsten sind. Besuchen Sie Social27.com, um mehr zu erfahren oder eine Demo mit uns zu vereinbaren!

