Alternativen - Social Status

Bitly

bitly.com

Bitly ist ein URL-Kürzungsdienst und eine Link-Management-Plattform. Das Unternehmen Bitly, Inc. wurde 2008 gegründet. Es befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Sitz in New York City. Bitly kürzt 600 Millionen Links pro Monat zur Verwendung in sozialen Netzwerken, SMS und E-Mail. Bitly verdien...