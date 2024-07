SnapshotAI ist ein KI-gestütztes Tool, mit dem Benutzer einzigartige, KI-generierte Bilder, Profilbilder und Avatare erstellen können. Benutzer liefern vier ihrer besten Selfies, anhand derer das Tool ein benutzerdefiniertes, auf den Benutzer zugeschnittenes KI-Modell trainiert. Die KI wandelt diese Bilder in eine Reihe von Profilbildern oder Avataren in verschiedenen Stilen um (56+ berichteten). Dieser Dienst ermöglicht eine große künstlerische Vielfalt und verwandelt Selfies und andere Motivfotos in KI-basierte Kunstwerke. Diese Bilder eignen sich hervorragend zur Verbesserung des persönlichen oder geschäftlichen Brandings in sozialen Medien. SnapshotAI bietet außerdem verschiedene Auflösungsoptionen für generierte Bilder, darunter Standardauflösungen, die für die Online-Nutzung geeignet sind, und hochwertige 4K-Auflösungen, die sich ideal zum Drucken eignen. Darüber hinaus können sich Benutzer für ein „Studio-Render“-Paket entscheiden, in dem ein spezielles Studio-Renderbild enthalten ist. SnapshotAI erleichtert auch das Schenken mit einem digitalen Gutscheinsystem, mit dem Benutzer benutzerdefinierte Bildsets an andere verschenken können.

Website: snapshotai.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit SnapshotAI verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.