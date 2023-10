Skyscanner ist eine Metasuchmaschine und ein Reisebüro mit Sitz in Edinburgh, Schottland, und gehört der Trip.com Group, dem größten Online-Reisebüro in China. Die Website ist in über 30 Sprachen verfügbar und wird monatlich von 100 Millionen Menschen genutzt. Das Unternehmen ermöglicht es Menschen, Reiseoptionen für ihre Reisen zu recherchieren und zu buchen, darunter Flüge, Hotels und Mietwagen. Im Vergleich zu anderen Reise-Metasuchmaschinen zählt die Website einen größeren Anteil an Millennials unter ihren Nutzern.

Website: skyscanner.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Skyscanner verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.