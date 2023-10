SketchUp ist ein 3D-Modellierungscomputerprogramm für eine Vielzahl von Zeichenanwendungen wie Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Bau- und Maschinenbau sowie Film- und Videospieldesign. Es ist als webbasierte Anwendung (SketchUp Free), als Freeware-Version (SketchUp Make) und als kostenpflichtige Version mit zusätzlichen Funktionen (SketchUp Pro) erhältlich. SketchUp gehört Trimble Inc., einem Unternehmen für Kartierungs-, Vermessungs- und Navigationsausrüstung. Es gibt eine Online-Bibliothek mit kostenlosen Modellbaugruppen (z. B. Fenster, Türen, Autos), 3D Warehouse, zu der Benutzer Modelle beitragen können. Das Programm umfasst Zeichnungslayoutfunktionen, ermöglicht das Rendern von Oberflächen in variablen „Stilen“, unterstützt „Plug-in“-Programme von Drittanbietern, die auf einer Site namens Extension Warehouse gehostet werden, um andere Funktionen bereitzustellen (z. B. nahezu fotorealistisches Rendern) und ermöglicht die Platzierung seiner Modelle in Google Earth.

Website: sketchup.com

