Shopobill ist eine Einzelhandelsmedien- und Shopper-Engagement-Lösung, die Einzelhändlern und FMCG-/CPG-Herstellern hilft, ihren Umsatz zu steigern. * Selbstbedienungssystem für Einzelhändler zur Einführung und Förderung von Mehrwertaktionen im Namen von FMCG-Herstellern * Keine Code-Promotion-Engine mit über 400 getesteten und bewährten Mechanismen zur Förderung der Abnahme von FMCG-Waren im Einzelhandel (offline und E-Commerce). * Kaufbasierte Media-Targeting-Lösungen zur Förderung wertbasierter Werbeangebote und zur Gewinnung neuer Kunden in Einzelhandelsgeschäften SAAS-No-Code-Plattform, die dabei hilft, Verbraucheraktivierungskampagnen schnell vorzubereiten und effizient durchzuführen, mit Mechanismen wie Buy&Get, Sofortgewinn, Cashback, Teilnahme an einer Verlosung, Scan&Win, Drehen am Rad und vielem mehr. Die Shopobill-Plattform umfasst: * Web-Builder für Website und Chatbots mit persönlichem Teilnehmerkonto * Über 400 Promo-Mechaniken * OCR-Validierung * Automatisierte Gewinnauslosung * Digitale Preisverteilung * Newsletter und Benachrichtigungen für Benutzer * Echtzeit-Werbe-Dashboards Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty und Puig nutzen Shopobill, um ihre Verbraucherwerbung zu automatisieren.

