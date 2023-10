Projekte planen, steuern und überwachen. Sie haben die Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, in dem Sie Ihren Projektstrukturplan visualisieren können. Es zeigt Aufgaben, Prozesse, Abhängigkeiten, Meilensteine ​​und vieles mehr an. Der Fertigstellungsgrad Ihres Projekts wird automatisch anhand des Fortschritts jeder Aufgabe berechnet. So können Sie Ihre Budgets individuell für bestimmte Zeiten und verschiedene Kostenkategorien definieren. Behalten Sie jederzeit den Überblick über den Projekterfolg.

Website: sharesuite.com

