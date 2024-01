Die speziell entwickelte Sales-Enablement-Lösung von SalesHood reproduziert Top-Performer in großem Maßstab, indem sie Durchbrüche bei der Vertriebsproduktivität in Bezug auf Bereitschaft, Effektivität und Ausführung beschleunigt. Halten Sie Ihre Umsatzteams mit interaktiven Schulungen und Onboarding auf dem Laufenden. Reproduzieren Sie erfolgreiche Verkaufsaktionen mit kuratierten Inhalten. Kontinuierlich mehr Geschäfte mit Buyer Enablement abschließen SalesHood hat den Code geknackt, um leistungsstarke Teams aufzubauen, indem Sales Enablement-Software, Verkaufsschulungsinhalte und Beratungsdienste gemeinsam bereitgestellt wurden, um Umsatzprobleme schnell zu lösen. Unternehmen wie Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet und Planview nutzen SalesHood, um schnelle Umsatzergebnisse zu erzielen. SalesHood ist viel mehr als nur eine Sales-Enablement-Plattform. Wir wissen, wie schwierig es ist, Aktivierungsprogramme durchzuführen, die sich positiv auf Umsatzkennzahlen und KPIs auswirken. Mit SalesHood müssen Sie es nicht herausfinden und das Rad neu erfinden. Unsere Software ist mit automatisierten Anleitungen und Vorlagen ausgestattet, die den gesamten Aktivierungslebenszyklus abdecken. Wir bieten auch integrierte Verkaufsschulungsinhalte an, damit Sie innerhalb von Tagen und Wochen und nicht erst in Monaten und Jahren einen Mehrwert erzielen können. Unsere Verkaufsschulungsbibliothek wird regelmäßig aktualisiert und ist Ihre Anlaufstelle für Verkaufsschulungen.

Kategorien :

Website: saleshood.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit SalesHood verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.