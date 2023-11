Bewältigen Sie große Momente und kleine Aufgaben mit Realworld als Leitfaden. Alles, was Sie brauchen, um das Erwachsensein zu meistern, alles an einem Ort! Realworld konzentriert sich auf mundgerechte Maßnahmen in den Bereichen persönliche Finanzen, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Karriereentwicklung. Jeder Teil ist auf eine Dauer von 15 bis 30 Minuten ausgelegt und wir haben jeden Teil so aufgebaut, dass er in einer Woche erledigt werden kann. Wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen, nur einen Teil pro Woche zu trainieren, werden Sie feststellen, dass sich die Vorteile summieren: Erreichen Sie eine Menge, ohne überfordert zu werden.

Website: realworld.co

