RateMDs.com is a free website allowing users to submit and read reviews of doctors, dentists, psychologists, urgent care centers, group practices, and hospitals.

Website: ratemds.com

