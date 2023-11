Tencent Docs ist ein Online-Dokument, an dem mehrere Personen zusammenarbeiten können. Word-, Excel- und PPT-Dokumente können gleichzeitig bearbeitet und in Echtzeit in der Cloud gespeichert werden. Für QQ- und WeChat-Freunde können Zugriffs- und Bearbeitungsberechtigungen für Dokumente festgelegt werden. Außerdem werden mehrere Versionen von Word-, Excel- und PPT-Dokumentvorlagen unterstützt.

Website: docs.qq.com

