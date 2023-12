QCommission ist eine leistungsstarke, flexible Verkaufsprovisionssoftware. Es berechnet die Vergütung Ihrer Vertriebsmitarbeiter genau und reduziert Fehler im Zusammenhang mit Tabellenkalkulationen und manuellen Methoden. Es ermöglicht Ihnen die Berechnung der Provisionen, sobald der Provisionszeitraum abgelaufen ist, und spart viel Zeit. Es kann berechnete Provisionen detailliert und klar kommunizieren. Mit QCommission kann der Vergütungsverwalter Zahlungsempfänger, Produkte, Kunden, Pläne, Anreize, Quoten, Zahlungshäufigkeit usw. im System festlegen. Es ermöglicht die Festlegung von Anrechnungs- und Berechnungsregeln für verschiedene Anreize. Es hilft, Leistungstransaktionen so oft wie nötig in das System einzugeben oder zu importieren und Anreize zu berechnen. Leistungstransaktionen können so oft wie nötig verarbeitet, gutgeschrieben und berechnet werden, sogar mehrmals am Tag. Anpassungen der Transaktionen können im System vorgenommen und verarbeitet werden. Die vollständige und umfassende Berichtsfunktion ermöglicht es dem Benutzer, über alle Berechnungen in sehr detaillierter Form zu berichten. QCommission erfüllt die Anforderungen der DSGVO und des SOC und kann die Einhaltung nachweisen.

