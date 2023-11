Streamen Sie Live-TV in Ihrem Browser. Es fallen keine Gebühren an. Sie können US-Fernsehsender sehen, die mit den Netzwerken NBC, CBS, ABC, PBS, Fox und CW verbunden sind. Puffer funktioniert gut in den Browsern Chrome, Firefox, Edge und Opera auf einem Computer oder einem Android-Telefon oder -Tablet. Puffer funktioniert nicht auf iPhones oder iPads oder im Safari-Browser. Puffer ist ein Forschungsprojekt in der Informatikabteilung der Stanford University.

Website: puffer.stanford.edu

