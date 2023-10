ProjeQtOr ist eine Open-Source-Projektmanagementsoftware, die alle für die Organisation Ihrer Projekte erforderlichen Funktionen in einem einzigen Tool vereint. Es ist einfach und benutzerfreundlich und deckt gleichzeitig ein Maximum an Projektmanagementfunktionen ab. Seine Besonderheit besteht neben seiner Vollständigkeit darin, qualitätsorientiert zu sein. Dies bedeutet, dass Sie alle Ereignisse in Ihren Projekten aufzeichnen und so die Einhaltung führender Standards des Qualitätsmanagements vereinfachen können, egal ob ISO, CMMI, ITIL oder andere.

Website: projeqtor.org

