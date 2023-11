Prescreen ist ein cloudbasiertes Bewerber-Tracking-System, mit dem Sie Ihren gesamten Rekrutierungsprozess verwalten können. Verwalten Sie alle Kandidateninformationen an einem Ort und verbessern Sie Ihren Rekrutierungsprozess. Prescreen nutzt innovative Matching-Technologie, um Ihnen dabei zu helfen, schnell den am besten geeigneten Kandidaten zu finden. Treffen Sie Entscheidungen in Ihrem Team und benachrichtigen Sie Kandidaten sofort online. Prescreen ist das einzige Bewerber-Tracking-System, das Ihnen den Zugriff auf über 16 Millionen potenzielle Kandidaten aus dem XING-Netzwerk ermöglicht.

Website: prescreenapp.io

