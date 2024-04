Prepaidify ist eine führende Website für digitale Geschenkkarten, die im Juli 2018 gegründet wurde. Wir sind darauf spezialisiert, unseren Kunden eine breite Palette digitaler Geschenkkarten von führenden nationalen Marken anzubieten, darunter Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom und mehr. Bei Prepaidify glauben wir daran, sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen ein nahtloses und problemloses Einkaufserlebnis zu bieten. Unsere Geschenkkarten sind in verschiedenen Beträgen erhältlich und können durch digitale Zustellung per E-Mail versendet werden, was unseren Kunden unvergleichlichen Komfort und Mehrwert bietet. Unsere Mission bei Prepaidify ist es, die Einzelhandelsbranche zu revolutionieren, indem wir die Welten der Kryptowährung und des Einzelhandels zusammenbringen. Wir glauben an eine Zukunft, in der Kryptowährungen weithin als wichtige Währungsform akzeptiert werden, und wir setzen uns dafür ein, diese Vision für alle Wirklichkeit werden zu lassen. Unser Ziel ist es, Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Kryptowährungen bei allen Händlern über die bestehende Geschenkkarten-Infrastruktur auszugeben. Unser Ziel ist es, die Brücke zwischen der Krypto- und der Einzelhandelsbranche zu schlagen und eine Welt zu schaffen, in der Kryptowährungen die wichtigsten Währungsformen für den gesamten Handel und bei allen Einzelhändlern auf der ganzen Welt sind.

Kategorien :

Website: prepaidify.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Prepaidify verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.