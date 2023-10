Lernen Sie Spanisch, Französisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Arabisch, Hebräisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch und Niederländisch durch interaktive Lektionen, Spiele und Videos Polly Lingual ist eine vielseitige Lernplattform zum Erlernen von Fremdsprachen. Derzeit bieten wir Kurse in Spanisch, Französisch, Chinesisch, Deutsch, Italienisch, Arabisch, Hebräisch, Portugiesisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Niederländisch und Englisch an. Wir verstehen, dass unterschiedliche Lerntechniken für unterschiedliche Teile des Fremdsprachenerwerbs geeignet sind. Unsere interaktiven Lektionen bieten den Schülern auswendig gelernte Übungen zum Erlernen des Grundwortschatzes und der Grammatik, während Polly Ambassadors die Schüler durch Live-Video-Nachhilfe bis zur fließenden Sprachkompetenz bringen. Die interaktiven Lektionen nutzen eine Vielzahl bewährter Algorithmen, um das Lernen effizient und ansprechend zu gestalten. Um Zugriff auf alle Lektionen und erweiterten Funktionen zu erhalten, ist ein Polly Passport-Abonnement erforderlich. Polly-Botschafter stehen für private Videositzungen zur Verfügung, um den Schülern bei der Aussprache zu helfen, Konversationen zu üben, lokale Dialekte zu lernen und vieles mehr. Videositzungen werden je nach Ambassador separat oder in Paketen mit 5 und 10 Sitzungen verkauft. Einige Ambassadors bieten sogar 30-minütige Probestunden an.

