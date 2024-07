Owny ist ein Finanztechnologietool, das Unternehmen eine umfassende Plattform zur Verwaltung ihres Kapital- und Bankbedarfs bietet. Es bietet KI-gestützte Funktionen zur Optimierung von Prozessen im Zusammenhang mit privatem Kapitalmanagement, Investoren und Treasury. Das Tool richtet sich an verschiedene Branchen wie Start-ups, Private Equity- und Risikokapitalfonds, Immobilien und mehr. Für Startups ermöglicht Owny die Verwaltung von SAFE (Simple Agreement for Future Equity) und Wandelanleihen mithilfe branchenüblicher Vorlagen. Es bietet außerdem KI-Tools für Fonds zur Integration bestehender und neuer Fonds, wobei sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Vorlagen verwendet werden. Das Tool erleichtert Investitionsaktivitäten in Immobilien, indem es Benutzern ermöglicht, Angebote zu teilen, Verträge zu bearbeiten und Einlagen für private Immobilienangebote zu verwalten. Anleger können von einem privaten Dashboard profitieren, das spezielle Konten, Anlageverwaltungsfunktionen, Überprüfungen und mehr bietet. Darüber hinaus deckt Owny globale Zahlungstransfers über sein FX/ACH/Wire-Modul ab, das ausgehende und eingehende Zahlungen im Zusammenhang mit bestimmten privaten Angeboten verwaltet. Das Tool bietet außerdem Backoffice-Tools für Transaktionsberichte, Compliance-Management und benutzerdefinierte Updates. Benutzer können Interesse, Verkaufsaktivität und Lagerbestand mithilfe interaktiver Datenanalysetools verfolgen. Mit Owny können Benutzer Vereinbarungen für nahtlose Abschlussprozesse, Zahlungen, Rückerstattungen und andere Vertragsaktivitäten erstellen und teilen. Darüber hinaus bietet das Tool fortlaufenden Support durch ein engagiertes Team von Spezialisten und sorgt so für ein erstklassiges Serviceerlebnis für Benutzer und Stakeholder. Es ist wichtig zu beachten, dass Owny ein Finanztechnologieunternehmen und kein registrierter Broker-Dealer oder eine Bank ist und keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung anbietet. Die Plattform arbeitet mit registrierten Anlageberatern zusammen, um bestimmte Anlagefunktionen anzubieten, und alle Anlageberatungsdienste werden von diesen externen Beratern bereitgestellt. Benutzer sollten sich bei der Prüfung von Anlageoptionen der potenziellen Verzerrung aufgrund der Partnerschaft bewusst sein. Investitionen sind mit Risiken verbunden und die prognostizierte oder hypothetische Wertentwicklung sollte nicht als Garantie für zukünftige Anlageergebnisse betrachtet werden.

Website: owny.com

