AI-native investment bank for buying SMBs OffDeal is building an AI-native investment bank for buying and selling small businesses.

Website: offdeal.io

