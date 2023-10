NS1 optimiert die Bereitstellung der weltweit wichtigsten Internet- und Unternehmensanwendungen. Nur die Plattform von NS1 basiert auf einer modernen API-First-Architektur, die auf Echtzeitdaten reagiert und in komplexen Umgebungen leistungsfähiger wird, indem sie DNS, DHCP und IP-Adressverwaltung (IPAM) in ein intelligentes, effizientes und automatisiertes System umwandelt. Die Technologie von NS1 sorgt für dramatische Steigerungen der IT-Effizienz sowie der Anwendungsleistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der größten globalen Unternehmen, darunter Salesforce, LinkedIn, Dropbox, Nielsen, Pitney Bowes, Squarespace, Pandora und The Guardian.

Website: ns1.com

