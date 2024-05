Nethopper hat KAOPS entwickelt, ein Cloud-natives, GitOps-zentriertes Plattform-Engineering-Framework, das Plattform- und DevOps-Teams dabei unterstützt, ihre internen Entwicklerplattformen oder IDPs in Schwung zu bringen. Zu den GitOps-zentrierten Plattform-Engineering-Framework-Funktionen von Nethopper KAOPS gehören: * Infrastrukturautomatisierung * CI/CD-Pipeline für Container * Kontinuierliche Lieferung * Multi-Cluster-/Cloud-Anwendungsnetzwerk * Geheimnisverwaltung * Beobachtbarkeit mit proaktiven Warnungen * Dokumentierte Best Practices. Als Git0ps-zentrierte Plattform bietet Nethopper KAOPS: * Ist jetzt als Service einsatzbereit * Automatisiert manuelle, betriebliche Aufgaben * Erhöht die Entwicklerproduktivität durch Beschleunigung der Anwendungsentwicklung * Funktioniert mit allen Kubernetes-Distributionen (EKS, AKS, GKE, OpenShift, --- Rancher usw.) in allen Clouds (Hybrid/Multi-Cloud) * Nutzt CD- und Git-Innovationen für Geschwindigkeit und Agilität * Bietet eine einheitliche, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche Vorteile von KAOPS: * Stellen Sie mehr Anwendungsfunktionen schneller bereit * Qualität und Governance steigern * Verbessern Sie die Sicherheit * Geringere Betriebs- und Arbeitskosten * Cloud-Verschwendung/-Ausgaben reduzieren * Unterstützung für Hybrid- und Edge-Cloud * Sorgen Sie für Cloud-Portabilität (vermeiden Sie die Bindung an einen Cloud-Anbieter).

Website: nethopper.io

