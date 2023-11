Mehr als 5 Millionen Menschen in ganz Indien nutzen derzeit nearbuy, um Restaurants, Spas, Salons, Kinos, Vergnügungsparks und unterhaltsame Aktivitäten in der Nähe zu entdecken und dabei Geld zu sparen. Wir haben Tausende von Cashback-Angeboten, Angeboten, Rabatten und Gutscheinen für Restaurants, Buffets, Vergnügungsparks, Themenparks, Pizzen, Spa, Massagen, Salons, Schönheitstherapien, Fitnessstudios, Kinokarten, Geschenkkarten, Aktivitäten und vieles mehr. Mit exklusiven Angeboten, Cashback-Angeboten, Coupons und tollen Rabatten – was gibt es nicht zu lieben! Sie können jedes Mal Geld sparen, wenn Sie ein Restaurant besuchen, ein Spa buchen, sich eine Massage gönnen, eine Fahrt in einem Vergnügungspark genießen, einen Film schauen, einen Wochenendausflug planen, einfach Parasailing machen oder eine Geschenkkarte kaufen! Darüber hinaus können Sie bei jedem Einkauf in einem Restaurant, Spa, Salon, Geschenkgutschein, Vergnügungspark oder mehr spannende Cashback-Angebote und Rabattgutscheine erhalten! Zu unseren Partnern gehören Indiens Top-Restaurant-, Spa- und Salonmarken – KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Looks Salon. Insgesamt arbeitet nearbuy mit mehr als 68.000 Restaurants, Spas, Salons, Vergnügungsparks, Kinos und Geschenkkartenmarken in 33 Städten des Landes zusammen und bietet die besten Angebote.

Website: nearbuy.com

