Die National Australia Bank ist gemessen an Marktkapitalisierung, Erträgen und Kunden eines der vier größten Finanzinstitute in Australien. Gemessen an der Marktkapitalisierung war die NAB im Jahr 2019 die 21. größte Bank der Welt und gemessen an der Bilanzsumme die 52. größte Bank der Welt.

Website: nab.com.au

