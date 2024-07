MyShell ist eine KI-gestützte Chat-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, ihren eigenen virtuellen Assistenten oder Roboter zu erstellen und anzupassen. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Chat-Tools, wie zum Beispiel angeheftete Chats und Filter nach Typ, einschließlich Tools, Unterhaltung und Bildung, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Der Roboter-Workshop von MyShell ermöglicht es Benutzern, ihren eigenen virtuellen Assistenten oder Roboter zu erstellen und anzupassen und so ein personalisiertes Chat-Erlebnis zu bieten, das auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Plattform wird in mehreren Sprachen unterstützt, darunter Englisch und Japanisch, und lässt sich in Telegram, eine beliebte Messaging-App, integrieren. Benutzer können sich anmelden und für die Plattform registrieren, um auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen, beispielsweise eine erhöhte Ausdauer für Gespräche. MyShell nutzt KI-Technologie, um ein intelligentes Gesprächserlebnis zu bieten und die Benutzereinbindung zu verbessern. Insgesamt bietet MyShell eine anpassbare und intelligente Chat-Plattform, die Benutzern die Möglichkeit gibt, ihren eigenen virtuellen Assistenten oder Roboter zu erstellen und anzupassen. Mit einer Vielzahl verfügbarer Chat-Tools und Filter können Benutzer ihr Chat-Erlebnis an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die Integration der Plattform in Telegram und die Unterstützung mehrerer Sprachen machen sie einer breiteren Benutzerbasis zugänglich, und ihre KI-Technologie sorgt für ein intelligentes und ansprechendes Gesprächserlebnis.

Website: myshell.ai

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit MyShell verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.