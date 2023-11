Auf der Suche nach einem neuen Training? Möchten Sie günstiger an einem Yoga-Kurs teilnehmen? Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach neuen Workouts für zu Hause? Die Mindbody-App kann Ihnen dabei helfen, den besten Ort zu finden, an dem Sie ins Schwitzen kommen und an Ihrem Strandkörper arbeiten können. Egal, ob Sie nach einem Training für Anfänger suchen oder versuchen, Ihre 30-Tage-Fitnessziele zu erreichen, auf Mindbody finden Sie alles. Über 52.000 Unternehmen bieten Fitnesskurse in den Bereichen Yoga, Pilates, HIIT, Radfahren, Barre, Kickboxen, Tanz, Krafttraining, Zirkeltraining, Bootcamp und mehr an! Und für Ihre Erholung nach dem Training können Sie eine Massage, Gesichtsbehandlung, Akupunktur oder Kryotherapie buchen und zum Abschluss einen Beauty-Termin vereinbaren – alles in einer App.

Website: mindbodyonline.com

