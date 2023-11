Programmieren lernen war noch nie so einfach! Steigern Sie Ihre Karriere, erstellen Sie Apps und Websites oder werden Sie sogar Entwickler. Mimo macht das Erlernen des Programmierens und das Eintauchen in die Informatik so intuitiv und einfach wie möglich, sodass jeder Schritt für Schritt das Programmieren – die Fähigkeit des Jahrhunderts – erlernen kann. Sie lernen das Codieren in Python, JavaScript und HTML durch Übung, mit mundgerechten Codierungslektionen, indem Sie Code schreiben und ihn in unserem mobilen Code-Editor ausführen, der wie eine IDE funktioniert und es Ihnen ermöglicht, Ihren Code auszuführen, mit Mimos Coding-Community zu interagieren, Erstellen Sie Projekte, lernen Sie mehrere Programmiersprachen und erledigen Sie noch viel mehr in Ihrem eigenen Tempo! Mit Mimo können Sie das Programmieren in einen hektischen Tagesablauf integrieren, wann immer Sie ein paar Minuten Zeit haben. Mimo wird von Millionen von Lernenden verwendet und ist nahezu die zugänglichste und effektivste Möglichkeit, das Programmieren in Python, JavaScript, HTML, SQL und mehr zu erlernen. Unsere Programmierkurse und -lektionen sind für jeden geeignet, auch mit wenig oder keiner Vorkenntnisse im Programmieren.

Website: mimo.org

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mimo verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.