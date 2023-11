Persönliches Online-Tagebuch, virtuell und privat, im Internet oder privates Online-Tagebuch. Ein Ort, an dem Sie nichts teilen müssen, wie zum Beispiel das Führen eines persönlichen Tagebuchs. Es ist ein privater, virtueller, geheimer und freier Raum, in dem Sie sich organisieren können, in dem Sie die Links speichern können, die nur für Sie wichtig sind, und in dem Sie mit sich selbst kommunizieren können.

Website: mentalpage.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mentalpage verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.