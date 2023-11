MakerCase ist eine webbasierte Anwendung zum Entwerfen von Kartons oder Projektkoffern für Laserschneider und CNC-Fräsen. MakerCase läuft in einem Webbrowser und generiert automatisch einen Schnittplan basierend auf den Benutzervorgaben. Der Benutzer gibt die gewünschten Kartonabmessungen und Materialstärken ein und MakerCase generiert automatisch ein dreidimensionales Modell des Kartons, das frei gedreht werden kann. Mit MakerCase können Benutzer Schachteln mit flachen Kanten oder ineinandergreifenden Kanten mithilfe von Fingerverbindungen erstellen. MakerCase kann auch offene und geschlossene Boxen generieren. Wenn der Kastenentwurf abgeschlossen ist, glättet MakerCase das dreidimensionale Modell zu einer Blaupause und generiert eine SVG- oder DXF-Datei, die direkt an einen Laserschneider oder eine CNC-Fräse gesendet werden kann. Beim Schneiden kann MakerCase die Schnittfuge oder die Breite des Laserstrahls ausgleichen oder Dogbone-Verrundungen an Innenecken für das CNC-Fräsen hinzufügen.

Website: en.makercase.com

