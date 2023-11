Lidl ist eine in Deutschland gegründete Discounterkette, die vom Konzern Lidl Stiftung & Co. betrieben wird. KG mit Sitz in Neckarsulm. Lidl verfügt international über mehr als 10.000 Filialen. Sie befinden sich in Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien sowie weiteren Ländern in Westeuropa, Mitteleuropa, Nordeuropa und Osteuropa. Lidl Rumänien Lidl Stiftung & Co. KG ist eine deutsche internationale Discount-Einzelhandelskette, die über 11.000 Filialen in Europa und den Vereinigten Staaten betreibt.

Website: lidl.ro

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Lidl România verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.