Lesbare Nachrichten machen Menschen schlauer. Es wurde 2018 gebaut, um die Mängel der in den USA ansässigen Nachrichtenorganisationen zu beheben. Warum verlinken Nachrichten-Websites nicht direkt auf Quellenmaterialien? Warum bestehen sie darauf, überflüssige Bilder, Videos, Pop-ups, Werbung und andere verrückte Dinge zu laden, die das Lesen der Nachrichten behindern? Verstößt wirklich alles gegen die Deckung? Der Wahnsinn hört hier auf – Legible News verfolgt bei den Nachrichten einen anderen Ansatz: Lehrreich – Nachrichten-Websites möchten, dass Sie auf ihrer Nachrichten-Website bleiben, daher verlinken sie selten auf Quellenmaterial oder andere kontextuell hilfreiche Informationen. Legible News verlinkt gezielt auf Wikipedia-Artikel, die die Leute lesen können, um mehr Kontext zu einem Thema zu erhalten und Neues zu erfahren. Es ist tatsächlich informativ. Schnell – Die meisten Nachrichten-Websites laden eine Menge Werbung, Pop-ups, Videos, Grafiken und interaktive Elemente, die der Geschichte keine Substanz verleihen. Ihre Zeit und Aufmerksamkeit ist zu wertvoll, um sie mit einer Flut von Werbung zu verschwenden. Legible News lädt auf jeder Seite nur das, was unbedingt notwendig ist. Dies ist nur eine Anfrage, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Nicht süchtig machend – Nachrichtenbenachrichtigungen und Grafiken von in den USA ansässigen Medienunternehmen sind außer Kontrolle geraten. Wenn Sie sich einen Nachrichtensender ansehen oder sich dessen Website ansehen, besteht eine gute Chance, dass Sie auf etwas „BREAKING“ stoßen, das nicht wirklich kaputt ist und nur darauf ausgelegt ist, Sie in den Bann zu ziehen. Ich werde nicht süchtig nach Nachrichten. Langweilig – Es ist beängstigend, wenn Nachrichtenmeldungen Ihr Telefon ständig in die Luft jagen. Nationale oder internationale Nachrichten wirken sich selten auf Menschen in dem Zeitraum aus, in dem sie sofort über etwas Bescheid wissen müssen. Legible News wird einmal täglich aktualisiert, genauer gesagt um 18:00 Uhr PST, und macht sich nicht die Mühe, Sie zu benachrichtigen. Schauen Sie einfach einmal am Tag nach, wann immer Sie normalerweise die Nachrichten lesen, und Sie werden wissen, was Sie wissen müssen. Privat – Erinnern Sie sich an Zeitungen? Keine Tracker, Beacons oder Kuriositäten, während Sie die Nachrichten lesen. Es gibt nur Sie, eine verschlüsselte Internetverbindung und die Nachrichten des Tages. Die Nachrichten sind eine Gelegenheit für Menschen, etwas über andere Teile der Welt zu erfahren. Lesbare Nachrichten machen das möglich.

Website: legiblenews.com

