Leevia ist die erste italienische Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Online-Wettbewerbe im Einklang mit den italienischen Vorschriften für Gewinnspiele und dem europäischen Datenschutzgesetz (DSGVO) zu erstellen, zu verwalten und zu überwachen. Es bietet Marketing- und Kommunikationsagenturen sowie großen Marken Dienstleistungen an, um qualifizierte Leads zu sammeln, die Community einzubinden und Markenbekanntheit auf Instagram, Facebook und Twitter zu schaffen. Die Lösungen von Leevia wurden bereits von führenden Unternehmen des italienischen Marktes wie RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli und LG übernommen. Die Produkte der Leevia-Plattform sind in 4 Suiten unterteilt: * Growth Suite, um die bestehende Benutzerdatenbank zu erweitern und die Community zu segmentieren. Alle Produkte der Suite (Giveaway, Instant Win etc.) können per API integriert werden. * Awareness Suite zur Verbesserung der Markenbekanntheit. Das Flaggschiffprodukt der Suite ist der Instagram-Wettbewerb, der in das aktuelle soziale Netzwerk integriert ist. * Engagement Suite, um bestehende Benutzer einzubinden. Zu den Produkten gehören Quiz und Umfragen. * Gamification Suite, um die Konversionsrate von Kampagnen zur Lead-Generierung zu maximieren.

Website: leevia.com

