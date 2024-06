KTern.AI ist ein SAP Spotlight Partner mit der Vision, SAP-zentrierte Digital Transformation as a Service (DXaaS) zu inspirieren und zu demokratisieren. Mit der DXaaS-Automatisierungsplattform sichert KTern.AI den Erfolg von SAP-Investitionen für Unternehmenskunden und Partner. KTern.AI ist ein weltweit führender Anbieter kognitiver, branchenbasierter digitaler Cloud-Arbeitsplätze mit Stammeswissensintelligenz und datengesteuerter Hyperautomatisierung. KTern.AI vereinfacht den Aufwand bei SAP-Bewertungen, Greenfield-, Konvertierungs-, SDT-, Upgrade- und AMS-Projekten, Tests, benutzerdefinierter Codeanpassung und Change Impact Mining. KTern.AI bietet einen kontinuierlichen Automatisierungswert in End-to-End-Zyklen der digitalen SAP-Transformation und führt zu siebenmal schnelleren Transformationen mit einer Reduzierung des Gesamtaufwands um 24 %. KTern.AI bietet 5 digitale Automatisierungsströme, um die Erfolgsquote von SAP Digital Transformations in Unternehmen zu steigern: (1) Digitale Karten – Planen Sie Ihre SAP-Transformationen, angetrieben durch schnelle und umfassende Bewertungen (2) Digitale Projekte – Sorgen Sie für eine produktive Governance bei Ihrer SAP-Transformation Projekte mit Remote-Effizienz (3) Digitaler Prozess – Orchestrieren Sie Ihren SAP-Prozesslebenszyklus mit Stammwissensdatenbank und integritätsorientierter Erfahrung (4) Digital Labs – Erhalten Sie ultimative Kontrolle und stellen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Unternehmens mit SAP-Testintelligenz sicher (5) Digital Mines – Vermeiden Sie Geschäftsunterbrechungen mit risikofreien Releases, optimierten Tests und intelligentem SAP DevOps. Sie können uns kontaktieren über: https://ktern.com/contact E-Mail: [email protected]