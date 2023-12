Krishna.com ist eine Website rund um Krishna, die Ihnen von BBT Online Ministry Inc. zur Verfügung gestellt wird, einer gemeinnützigen Organisation mit dem Ziel, die Lehren von Lord Krishna im Internet zu verbreiten und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen von Schülern und Lehrern einzugehen , Gelehrte, spirituell Suchende, die Hindu-Gemeinschaft, Anhänger und alle anderen, die sich für das praktische spirituelle Leben interessieren. Die auf Krishna.com präsentierten Informationen basieren auf heiligen Texten, darunter der Bhagavad-gita, dem Srimad-Bhagavatam, der Chaitanya Charitamrita und verwandten Vaishnava-Schriften, übersetzt aus Sanskrit und Bengali mit ausführlichen Kommentaren unseres spirituellen Meisters His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer-Acharya der International Society for Krishna Consciousness. Wir erleichtern auch die Internetverbreitung spiritueller Literatur, die vom Bhaktivedanta Book Trust (BBT) veröffentlicht wird. Unsere spirituellen Prinzipien und Vorschriften sind die der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, zusammengefasst in sieben Zielen.

Website: krishna.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Krishna.com verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.