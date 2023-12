Knack ist seit über einem Jahrzehnt ein Pionier im No-Code-Bereich mit über 5.000 Kunden, von KMUs bis hin zu den größten Unternehmen der Fortune 500. Knack befähigt alltägliche Innovatoren, kritische geschäftliche Herausforderungen problemlos zu meistern. Durch die Nutzung der intuitiven No-Code-Plattform und des Experten-Builder-Netzwerks von Knack können Teams schnell benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die Daten sammeln und verwalten, Prozesse automatisieren und Arbeitsabläufe online verschieben. Dies spart Ihnen Zeit, da Geschäftsgründer Arbeitsabläufe erstellen und ändern können und in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Herausforderungen zu lösen. Knack hilft bei der Lösung einer Vielzahl funktionaler Anwendungsfälle wie Kunden- und Lieferantenportale, benutzerdefinierte CRM- und Projektmanagement-Apps, LMS-Systeme, Rechnungs- und Vertragsmanagement, Logistik und Lieferkette, Flugplanung, Mitgliederverzeichnisse und Freiwilligenmanagement, Immobilien- und Mietermanagement , Gesundheitswesen (HIPAA), Apps für die Kommunikation staatlicher und lokaler Behörden und mehr. Knack hilft Nicht-Programmierern dabei, auf einfache Weise schöne, datengesteuerte Web-Apps zu erstellen. Daten können aus Tabellenkalkulationen importiert und in eine Online-Datenbank konvertiert werden. Tools wie Suche, Formulare und Tabellen werden verwendet, um Web-Apps zu erstellen, die mit den Daten arbeiten. Wir bieten Sondereditionen für Gesundheitswesen (HIPAA), Regierung (GovCloud) und SOC2-Konformität an. Apps können auf jeder Website veröffentlicht werden und passen sich dem umgebenden Design an. Mehrere Versionen können auf verschiedenen Websites und für unterschiedliche Zielgruppen veröffentlicht werden. Entwickler können diese Apps mit einer RESTful-API, benutzerdefiniertem CSS und JS-Ereignishandlern erweitern.

Website: knack.com

