Ein Video-Arbeitsplatz-Kommunikationstool zur Inspiration. Kino bringt Remote-Mitarbeiter durch eine Videotechnologie zusammen, die ein Bürogefühl erzeugt. Mit der Spaces-Technologie steht jedem Menschen ein eigener Raum zur Verfügung, in dem er sich mit anderen austauschen, zusammenarbeiten und sich von ihnen inspirieren lassen kann. Kollegen können sich wie in einem physischen Büro frei zwischen verschiedenen Räumen bewegen, wodurch die Ermüdung bei virtuellen Besprechungen verringert wird. Erzielen organischerer, büroähnlicher Interaktionen durch hochauflösendes Video und räumliche Dynamik, um natürliche Interaktionen am Arbeitsplatz nachzuahmen. Kino wurde entwickelt, um Remote-Mitarbeiter während eines Arbeitstages miteinander zu verbinden. Mit Kino können Remote-Kollegen wirklich Seite an Seite zusammenarbeiten. Einfache Zusammenarbeit und Unternehmenskultur, die ganz natürlich sind. Workflow-Management und Teamverbindung erfolgen einfach durch das Engagement der Teams in der kreativen Umgebung von Kino. Kino fügt sich in die täglichen Arbeitsabläufe ein und regt die Kreativität an. Es ist das einzige Tool, bei dem die Zusammenarbeit in der Community aus der Ferne stattfindet. Die Zukunft der Video-Zusammenarbeit im Kino.

Kategorien : Business Videokonferenzsoftware

Website: kino.live

