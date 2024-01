Kickflip fördert die Kreativität Ihrer Kunden, steigert deren Engagement und steigert die Conversions mit einem herausragenden Produktanpassungserlebnis. Ein visueller Produkt-Customizer mit allen individuellen Produktoptionen und -varianten. Mit dem Produkt-Customizer von Kickflip können Ihre Kunden einem benutzerdefinierten Produkt Farbvarianten, Text, Bilder oder beliebige Komponentenoptionen hinzufügen und so ein herausragendes Produkt-Builder-Erlebnis bieten. Die Live-Vorschauen der Produktpersonalisierungen werden in mehreren Ansichten angezeigt, um die unbegrenzten Produktvarianten, die Sie möglicherweise anbieten, zu visualisieren. Nehmen Sie komplexe Anpassungen auf einfachste Weise mit dem benutzerfreundlichen Kickflip-Customizer vor. Hauptmerkmale: Hochwertige Vorschauen: Echtzeit-Produktvorschau mit mehreren Blickwinkeln. Dynamische Preisgestaltung: Preisaktualisierungen in Echtzeit, wenn Kunden benutzerdefinierte Auswahlen treffen. Live-Färbung: Wenden Sie Farben dynamisch auf anpassbare Bereiche Ihres Produkts an. Mehrkomponentenprodukt: Teile hinzufügen/entfernen eines Produkts und sehen Sie sich die Kombination an. Produktpakete: Erstellen Sie visuelle Mix-&-Match-Produktangebote, um Upsells zu vereinfachen. Probieren Sie jetzt den Kickflip-Produktanpassungstool aus und steigern Sie Ihren Umsatz mit Produktanpassungen.

