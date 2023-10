Kaggle, eine Tochtergesellschaft von Google LLC, ist eine Online-Community von Datenwissenschaftlern und Praktikern des maschinellen Lernens. Mit Kaggle können Benutzer Datensätze finden und veröffentlichen, Modelle in einer webbasierten Datenwissenschaftsumgebung erkunden und erstellen, mit anderen Datenwissenschaftlern und Ingenieuren für maschinelles Lernen zusammenarbeiten und an Wettbewerben teilnehmen, um datenwissenschaftliche Herausforderungen zu lösen. Kaggle startete 2010 mit dem Angebot von Wettbewerben für maschinelles Lernen und bietet nun auch eine öffentliche Datenplattform, eine cloudbasierte Workbench für Datenwissenschaft und Schulungen zu künstlicher Intelligenz an. Die wichtigsten Mitarbeiter waren Anthony Goldbloom und Jeremy Howard. Nicholas Gruen war Gründungsvorsitzender und wurde von Max Levchin abgelöst. Im Jahr 2011 wurde Eigenkapital eingesammelt, wodurch das Unternehmen einen Wert von 25 Millionen US-Dollar hatte. Am 8. März 2017 gab Google die Übernahme von Kaggle bekannt.

Website: kaggle.com

