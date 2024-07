Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Inven ist ein KI-gestütztes Tool, das seinen Benutzern dabei helfen soll, potenzielle Fusions- und Übernahmeziele (M&A) schneller und effizienter zu finden. Durch das Scannen von Millionen von Websites liefert Inven detaillierte Daten zu Unternehmen, die bestimmten Suchkriterien entsprechen, und verwandelt so die manuelle Desktop-Recherche in einen automatisierten Prozess. Das Tool richtet sich an verschiedene Benutzerkategorien, darunter Private-Equity-Firmen, Investmentbanken, Unternehmensmakler, Berater und Unternehmensentwicklungsteams. Jede dieser Berufsgruppen kann die einzigartigen Fähigkeiten von Inven nutzen, um perfekte Plattformunternehmen, Unternehmen mit hohem Potenzial und zum Verkauf stehende Unternehmen zu identifizieren, sich schnell Branchenkenntnisse anzueignen bzw. synergistische Akquisitionsziele zu finden. Die Kernfunktion von Inven besteht darin, dass Benutzer ein bis zwei Beispielunternehmen eingeben können. Anschließend durchsucht die KI das Internet nach ähnlichen Unternehmen und gibt eine Liste mit wichtigen Datenpunkten zurück. Stellen Sie sicher, dass wichtige Gelegenheiten nicht verpasst werden. Es positioniert sich auch als Alternative zu herkömmlichen Online-Suchmethoden und bietet relevante und detaillierte Unternehmensdaten basierend auf ihren tatsächlichen Geschäftsaktivitäten. Der strategische Ansatz des Tools zielt außerdem darauf ab, die Produktivität deutlich zu verbessern und mehr Wert für seine Benutzer zu schaffen. Die Inversion der KI-Plattform wird von prominenten M&A-Experten genutzt und geschätzt, die ihren Wettbewerbsvorteil hervorheben: Geschwindigkeit, relevante Ergebnisse und ein umfassendes Verständnis der Marktlandschaften.

Website: inven.ai

