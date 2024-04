Die operative BI-Plattform von Ikigai verändert die Art und Weise, wie Unternehmen taktische Entscheidungen treffen. Die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche/UX für Unternehmen ermöglicht es jedem, Daten einzuspeisen und aufzubereiten sowie robuste KI-gestützte Analysen durchzuführen, um seine Geschäftsziele zu erreichen. DeepMatch fügt selbst die unterschiedlichsten Datensätze in wenigen Minuten ohne Datenvorverarbeitung zusammen. Diese patentierte Technologie verbessert sich mit der Zeit und lernt vom Menschen. Die proprietäre DeepCasting-Technologie generiert Prognosen bereits nach wenigen Wochen an Daten, ebenfalls mit höherer Genauigkeit als jede andere Methode. Anstatt eine Handvoll Was-wäre-wenn-Szenarien zu vergleichen, bewertet die proprietäre DeepPlan-Analyse von Ikigai bis zu 10^19 Optionen und identifiziert die optimalsten für bestimmte Parameter. Basierend auf modernster MIT-Forschung zu KI und maschinellem Lernen ist Ikigai in der einzigartigen Position, Betriebsteams dabei zu unterstützen, die Geschwindigkeit und Genauigkeit ihrer Entscheidungen unter Unsicherheit und ständigen Veränderungen zu verbessern und so letztendlich den ROI ihres Unternehmens zu steigern, während gleichzeitig die neuesten datenwissenschaftlichen Techniken eingesetzt werden für jeden Datenexperten zugänglich. Erfahren Sie mehr unter https://www.ikigailabs.io

Kategorien :

Website: ikigailabs.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Ikigai verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.