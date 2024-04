Ideta bietet eine No-Code-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, über eine API problemlos Konversationsassistenten für zahlreiche Kommunikationskanäle wie Webseiten, soziale Medien, Instant-Messaging-Apps und mehr zu erstellen. Die Lösung macht die Erstellung von Chatbots und den Einsatz von KI für alle zugänglich. IDEATAs DIENSTLEISTUNGEN * Eine Chatbot-Builder-Plattform ohne Code * Ein Community-Management-Tool * Ein Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Gesprächsassistenten zu erstellen * Eine 5-tägige Schulung zu Gesprächsthemen und der Erstellung Ihres ersten Bots Der Mehrwert von IDEATA Die Plattform von Ideta ist die einzige kollaborative, Multi-NLP- und skalierbare Plattform in SaaS (oder vor Ort), mit der Sie personalisierte, vernetzte, mehrkanalige und zugängliche Chatbots erstellen können. REFERENZEN von IDEATA * Großkunden wie ESCP Business School, Alinéa, Biogroupe, Rennes Métropole, Orange Océan, BIC, Brandt-Gruppe … * KMU, die ihre Dienste in Konversationsform anpassen und automatisieren müssen Laut Salesforce und Gartner glauben 77 % der Verbraucher, dass Chatbots ihre Erwartungen an Unternehmen in den nächsten fünf Jahren verändern werden, und 50 % der Unternehmen werden im Jahr 2021 mehr für Chatbots als für die Entwicklung mobiler Anwendungen ausgeben.

Kategorien :

Website: ideta.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Ideta verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.