IC Markets ist ein in Australien ansässiger Online-Broker für den Handel mit Finanzderivaten mit Hauptsitz in Sydney. IC Markets ist auf CFDs über Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Aktienmärkte in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Australien und Europa spezialisiert.

Website: icmarkets.com

