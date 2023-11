Durchsuchen Sie die Top-Jobsuchseiten in einer App und speichern Sie Jobs mit einem Fingertipp. Speichern und verfolgen Sie alle Ihre Jobs in Ihrem Huntr-Board. Verschieben Sie Aufträge über mehrere Phasen hinweg und wissen Sie bei jeder Gelegenheit, wo Sie stehen. Behalten Sie den Überblick über wichtige Termine wie Vorstellungsgespräche, Fristen und zeitkritische Aufgaben. Fügen Sie Aufgaben und Notizen zur Jobsuche hinzu. Visualisieren Sie Ihre Jobs in einer Karte. Ein Browser für die Jobsuche: Mit Huntr können Sie Ihre bevorzugten Jobsuchseiten auswählen und sie alle in einer App mit einer Suche durchsuchen. Finden Sie eine Stellenanzeige, die Ihnen gefällt, und speichern Sie sie mit einem einzigen Tastendruck auf Ihrem Huntr-Board. Leistungsstarkes Job-Tracking-Tool: Verfolgen Sie alles, was Sie über Ihre Stellenangebote wissen müssen. Fügen Sie Aufgaben, Notizen und wichtige Ereignisse wie Interviews, Fristen und Angebote hinzu. Speichern Sie die URL der Veröffentlichung, die Berufsbezeichnung, das Gehalt, den Standort, das Unternehmen und mehr.

Website: huntr.co

