Hongkong – Unabhängige Busprognose HK Bus ETA Die werbefreie Busprognosestation integriert die Ankunftsprognosen von KMB, New World First Bus, Citybus und New Lantau Bus. Die Benutzeroberfläche ist klar und direkt und soll es Benutzern ermöglichen, schnell die benötigten Informationen zu erhalten. Eine werbefreie Bus-ETA-Website für Hongkong mit Ankunftszeiten von KMB, NWFB und LNB. Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell bekommen, was Sie brauchen.

Website: hkbus.app

