GPTConsole helps developers generate web/mobile applications and perform web automation through prompts. It offers an NPM package that developers can install on their local machines. We are launching a CLI with infinite context and two autonomous AI agents.

Website: gptconsole.ai

