Ein AI-First-Notizbuch, das auf Ihren eigenen Dokumenten basiert und Ihnen dabei helfen soll, schneller Erkenntnisse zu gewinnen. NotebookLM ist ein experimentelles Produkt, das darauf ausgelegt ist, die Leistungsfähigkeit und das Versprechen von Sprachmodellen in Kombination mit Ihren vorhandenen Inhalten zu nutzen, um schneller wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Betrachten Sie es als einen virtuellen Forschungsassistenten, der Fakten zusammenfassen, komplexe Ideen erklären und neue Zusammenhänge erarbeiten kann – alles auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Quellen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen NotebookLM und herkömmlichen KI-Chatbots besteht darin, dass Sie mit NotebookLM das Sprachmodell in Ihren Notizen und Quellen „verankern“ können. Durch Source-Grounding entsteht effektiv eine personalisierte KI, die mit den für Sie relevanten Informationen vertraut ist. Ab heute können Sie NotebookLM in bestimmten Google Docs Ihrer Wahl verankern, und wir werden in Kürze weitere Formate hinzufügen.

Website: notebooklm.google.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit NotebookLM verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.