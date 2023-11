Machen Sie die Bildschirmzeit aktiv mit über 300 Tanzvideos, Yoga-Übungen und Achtsamkeitsaktivitäten für Kinder! GoNoodle-Videos genießen das Vertrauen von Lehrern und werden in 4 von 5 öffentlichen Grundschulen in den USA eingesetzt. Sie erzeugen jeden Monat mehr als 667 Millionen Bewegungsminuten in Haushalten und Schulen.

Website: gonoodle.com

