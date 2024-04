GaGaNode, der dezentrale IP- und Bandbreiten-Marktplatz für Privathaushalte der nächsten Generation, zielt darauf ab, den weltweiten Mangel an IPv4-Adressen mit Web3.0-Technologie zu lindern. GaGaNode wurde entwickelt, um Benutzern dabei zu helfen, ungenutzte Bandbreitenressourcen zu Hause selbstständig zu bewältigen. Benutzer können über Idle Electronics zu Hause am Web3-Netzwerk teilnehmen, ohne die IP-Adresse des öffentlichen Netzwerks zu benötigen. GaGaNode ermutigt alle, die Investitionen in neue Bergbauausrüstung zu reduzieren und GaGaNode durch Software-Portierung so weit wie möglich auf jeder ungenutzten Elektronik wie Raspberry Pi, Android-Telefon, Arm SBC, TV-Box, Xbox, Playstation und anderen elektronischen Geräten zu installieren.

Website: gaganode.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit GaGaNode verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.