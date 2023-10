Mit Friyay ist alles, was Sie brauchen, nur einen Klick entfernt. Friyay verfügt über Tools, mit denen sich nahezu alles organisieren lässt: Aufgaben, Notizen, Dateien, Gespräche und Daten. Die Tools passen sich je nach Rolle, Projektgröße und Arbeitsablauf an die Bedürfnisse jedes Teams und Teammitglieds an, da unterschiedliche Arbeiten unterschiedliche Tools erfordern. Wählen Sie die Tools aus, die Sie benötigen, und fügen Sie sie nach und nach hinzu. Friyay vereint alles in einer App und ist nur einen Klick entfernt.

Website: friyayapp.io

